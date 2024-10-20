Собянин сообщил об уничтожении в Раменском беспилотника ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили в Раменском беспилотник, который направлялся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте работают специалисты экстренных служб.