Собянин сообщил об уничтожении в Раменском беспилотника ВСУ
Силы противовоздушной обороны уничтожили в Раменском беспилотник, который направлялся на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны в Раменском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет», — написал градоначальник в телеграм-канале, уточнив, что на месте работают специалисты экстренных служб.
Украинские военные предприняли массовую попытку атаковать беспилотниками в нескольких регионах России. За последние несколько часов дроны ВСУ были обнаружены также над Белгородской, Брянской, Орловской и Курской областями. Суммарно силы ПВО уничтожили два десятка беспилотников.
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