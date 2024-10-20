В контакт не вступать: Артамонов предупредил о хитрой уловке спецслужб Украины

Украинские спецслужбы регулярно пытаются выведать у пользователей соцсетей информацию о прилётах БПЛА или работе ПВО на российской территории. Для этого противник использует анонимные аккаунты, предостерёг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обычно вражеская разведка интересуется обстановкой в том или ином регионе, уточняет места падения обломков, а также просит поделиться фото и видео. Подобные случаи фиксируются всё чаще.