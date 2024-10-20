В контакт не вступать: Артамонов предупредил о хитрой уловке спецслужб Украины
Губернатор Артамонов призвал не отвечать на вопросы анонимов об атаках БПЛА ВСУ
Украинские спецслужбы регулярно пытаются выведать у пользователей соцсетей информацию о прилётах БПЛА или работе ПВО на российской территории. Для этого противник использует анонимные аккаунты, предостерёг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
Обычно вражеская разведка интересуется обстановкой в том или ином регионе, уточняет места падения обломков, а также просит поделиться фото и видео. Подобные случаи фиксируются всё чаще.
«Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — заявил Артамонов.
Напомним, что в ночь на 20 октября ВСУ попытались атаковать дронами сразу несколько российских регионов. Исключением не стала и Липецкая область, где подавили несколько БПЛА. Один из них рухнул на проезжую часть.
Telegram / Игорь Артамонов