Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
20 октября, 01:03

В контакт не вступать: Артамонов предупредил о хитрой уловке спецслужб Украины

Губернатор Артамонов призвал не отвечать на вопросы анонимов об атаках БПЛА ВСУ

Украинские спецслужбы регулярно пытаются выведать у пользователей соцсетей информацию о прилётах БПЛА или работе ПВО на российской территории. Для этого противник использует анонимные аккаунты, предостерёг губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Обычно вражеская разведка интересуется обстановкой в том или ином регионе, уточняет места падения обломков, а также просит поделиться фото и видео. Подобные случаи фиксируются всё чаще.

«Прошу ни в коем случае не отвечать на такие сообщения и не вступать с их авторами в переписку. Эти сообщения оставляют спецслужбы противника с единственной целью — корректировка атак БПЛА», — заявил Артамонов.

Число сбитых над Орловской областью украинских БПЛА достигло 11
Число сбитых над Орловской областью украинских БПЛА достигло 11

Напомним, что в ночь на 20 октября ВСУ попытались атаковать дронами сразу несколько российских регионов. Исключением не стала и Липецкая область, где подавили несколько БПЛА. Один из них рухнул на проезжую часть.

Обложка ©

Telegram / Игорь Артамонов

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Игорь Артамонов
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров