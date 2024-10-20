Обломки украинского БПЛА упали на проезжую часть в Липецкой области

Обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале сообщил, что в результате инцидента не зафиксировано жертв или разрушений.

На месте происшествия работают специалисты, которые занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов устройства. По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. К настоящему моменту возгорания, возникшие на земле после падения дронов, оперативно потушены.

Глава региона также призвал не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атак беспилотников и их пролётов, так как это «помогает противнику корректировать направление и точность».