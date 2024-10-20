Обломки украинского БПЛА упали на проезжую часть в Липецкой области
Обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале сообщил, что в результате инцидента не зафиксировано жертв или разрушений.
На месте происшествия работают специалисты, которые занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов устройства. По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. К настоящему моменту возгорания, возникшие на земле после падения дронов, оперативно потушены.
Глава региона также призвал не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атак беспилотников и их пролётов, так как это «помогает противнику корректировать направление и точность».
Ранее украинский военный пожаловался, что ВСУ не могут противостоять российским БПЛА на оптоволокне. Также он отметил разнообразие беспилотников, которыми оснащены ВС РФ, и большой их запас.
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