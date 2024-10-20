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20 октября, 00:35

Обломки украинского БПЛА упали на проезжую часть в Липецкой области

Обломки вражеского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали на проезжую часть в районе Сырского Рудника в Липецкой области. Губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале сообщил, что в результате инцидента не зафиксировано жертв или разрушений.

На месте происшествия работают специалисты, которые занимаются обезвреживанием оставшихся фрагментов устройства. По его словам, системы обнаружения и подавления находятся в полной готовности для предотвращения возможных угроз. К настоящему моменту возгорания, возникшие на земле после падения дронов, оперативно потушены.

Глава региона также призвал не публиковать фотографии и видеозаписи последствий атак беспилотников и их пролётов, так как это «помогает противнику корректировать направление и точность».

Число сбитых над Орловской областью украинских БПЛА достигло 11
Число сбитых над Орловской областью украинских БПЛА достигло 11

Ранее украинский военный пожаловался, что ВСУ не могут противостоять российским БПЛА на оптоволокне. Также он отметил разнообразие беспилотников, которыми оснащены ВС РФ, и большой их запас.

Обложка ©

flickr / Jim Carefoot

Артём Гапоненко
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