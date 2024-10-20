Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на промзону в Дзержинске
Ночью системы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на дзержинскую промзону в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.
Согласно предварительной информации, четверо сотрудников пожарной части, находящейся на территории промышленных предприятий, получили лёгкие осколочные ранения. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Оперативные службы продолжают работу на месте падения обломков.
Ранее украинский военный пожаловался на неспособность ВСУ противостоять российским беспилотным летательным аппаратам, использующим оптоволоконные технологии. Он также отметил широкий спектр беспилотников, находящихся на вооружении российских вооруженных сил, и значительные запасы этих аппаратов.
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