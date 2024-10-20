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20 октября, 04:34
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Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на промзону в Дзержинске

Ночью системы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на дзержинскую промзону в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, четверо сотрудников пожарной части, находящейся на территории промышленных предприятий, получили лёгкие осколочные ранения. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Оперативные службы продолжают работу на месте падения обломков.

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Ранее украинский военный пожаловался на неспособность ВСУ противостоять российским беспилотным летательным аппаратам, использующим оптоволоконные технологии. Он также отметил широкий спектр беспилотников, находящихся на вооружении российских вооруженных сил, и значительные запасы этих аппаратов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / twintyre

Артём Гапоненко
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