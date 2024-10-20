Четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ на промзону в Дзержинске

Ночью системы ПВО и радиоэлектронной борьбы успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на дзержинскую промзону в Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин в телеграм-канале.

Согласно предварительной информации, четверо сотрудников пожарной части, находящейся на территории промышленных предприятий, получили лёгкие осколочные ранения. Им была оказана необходимая медицинская помощь. Оперативные службы продолжают работу на месте падения обломков.