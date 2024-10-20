Губернатор Клычков отчитался о последствиях отражения атаки 18 БПЛА на Орловщину

В ночь с 19 на 20 октября в Орловской области ПВО сбили 7 беспилотников ВСУ, всего же сутки над регионом уничтожено 18 вражеских БПЛА. Пострадавших в результате массированной атаки нет, сообщил губернатор Андрей Клычков в Telegram.

«В общей сложности за сутки наши доблестные войска ПВО обнаружили и уничтожили 18 украинских БПЛА в небе над Орловщиной — огромная благодарность им за эту работу и нашу защиту», — написал глава региона.

Сейчас на местах происшествий работают оперативные службы. Андрей Клычков напомнил жителям правила техники безопасности в случае, если кто-то увидит летящий или уже лежащий на земле БПЛА. Он попросил горожан не распространять материалы о прилётах и не приближаться к обломкам. Глава региона подчеркнул, что Орловщина остаётся надежным тылом для нашей армии, несмотря на участившиеся вражеские атаки. Он выразил уверенность в том, что вместе мы сможем сделать всё необходимое, чтобы помочь бойцам СВО на передовой. Победа будет за нами! – заключил Клычков.