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Регион
21 октября, 04:12

Силы ПВО сбили за ночь 18 беспилотников в четырёх регионах России

Силы противовоздушной обороны ночью работали в четырёх российских регионах, суммарно отразив атаки 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака — сразу 11-ю дронами — пришлась на Ростовскую область. Четыре БПЛА сбиты в Брянской области, два — над Курской областью и один в Орловской области.

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жителя Белгородской области
Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на жителя Белгородской области

А прошлой ночью Киев запустил в сторону России сразу 110 беспилотных летательных устройств. Атаки отразили в Нижегородской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями. Большая часть дронов была сбита силами ПВО, но некоторые БПЛА всё же достигли целей.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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