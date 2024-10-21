Силы ПВО сбили за ночь 18 беспилотников в четырёх регионах России

Силы противовоздушной обороны ночью работали в четырёх российских регионах, суммарно отразив атаки 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака — сразу 11-ю дронами — пришлась на Ростовскую область. Четыре БПЛА сбиты в Брянской области, два — над Курской областью и один в Орловской области.