Силы ПВО сбили за ночь 18 беспилотников в четырёх регионах России
Силы противовоздушной обороны ночью работали в четырёх российских регионах, суммарно отразив атаки 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака — сразу 11-ю дронами — пришлась на Ростовскую область. Четыре БПЛА сбиты в Брянской области, два — над Курской областью и один в Орловской области.
А прошлой ночью Киев запустил в сторону России сразу 110 беспилотных летательных устройств. Атаки отразили в Нижегородской, Липецкой, Орловской, Белгородской, Брянской, Курской и Московской областями. Большая часть дронов была сбита силами ПВО, но некоторые БПЛА всё же достигли целей.
Telegram / Минобороны России