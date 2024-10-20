Силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над семью регионами России
За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над семью регионами России 110 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самая массовая атака была на Курскую область, где сбили и перехватили 43 дрона. Ещё 27 БПЛА уничтожили в Липецкой области, 18 — в Орловской области, восемь — в Нижегородской области, семь — в Белгородской области, шесть — в Брянской области, и один — над территорией Московской области.
Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что украинские спецслужбы используют анонимные аккаунты в соцсетях, чтобы выведать информацию о прилётах БПЛА или работе ПВО РФ. Глава региона призвал граждан не передавать незнакомым лицам такую информацию и не вступать с ними в переписку.
VK / Минобороны России