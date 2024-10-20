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Регион
20 октября, 04:28

Силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над семью регионами России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над семью регионами России 110 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была на Курскую область, где сбили и перехватили 43 дрона. Ещё 27 БПЛА уничтожили в Липецкой области, 18 — в Орловской области, восемь — в Нижегородской области, семь — в Белгородской области, шесть — в Брянской области, и один — над территорией Московской области.

Собянин сообщил об уничтожении в Раменском беспилотника ВСУ
Собянин сообщил об уничтожении в Раменском беспилотника ВСУ

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что украинские спецслужбы используют анонимные аккаунты в соцсетях, чтобы выведать информацию о прилётах БПЛА или работе ПВО РФ. Глава региона призвал граждан не передавать незнакомым лицам такую информацию и не вступать с ними в переписку.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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