Силы ПВО за ночь уничтожили 110 беспилотников ВСУ над семью регионами России

За минувшую ночь силы противовоздушной обороны уничтожили над семью регионами России 110 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Самая массовая атака была на Курскую область, где сбили и перехватили 43 дрона. Ещё 27 БПЛА уничтожили в Липецкой области, 18 — в Орловской области, восемь — в Нижегородской области, семь — в Белгородской области, шесть — в Брянской области, и один — над территорией Московской области.