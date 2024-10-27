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27 октября, 02:33

Гладков сообщил о ранении женщины в результате новой атаки ВСУ

Белгородское село Варваровка стало целью украинских беспилотников в ночь на 27 октября. Дроны сбросили взрывные устройства на несколько частных домов, ранив местную жительницу. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу», — уточнил чиновник в соцсетях.

Повреждениями отделался один частный дом, гараж и два автомобиля. Более точная оценка последствий атаки будет произведена в дневное время.

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В ночь на 27 октября ВСУ осуществили одну из самых обширных атак на территорию России. Почти полсотни дронов обрушились на Белгородскую, Брянскую, Липецкую, Орловскую, Воронежскую и Тамбовскую области.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / love4aya

Илья Пушкарев
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