Гладков сообщил о ранении женщины в результате новой атаки ВСУ

Белгородское село Варваровка стало целью украинских беспилотников в ночь на 27 октября. Дроны сбросили взрывные устройства на несколько частных домов, ранив местную жительницу. Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков.

«Женщину в состоянии средней степени тяжести попутным транспортом доставили в Октябрьскую районную больницу. Для дальнейшего лечения её переведут в областную клиническую больницу», — уточнил чиновник в соцсетях.

Повреждениями отделался один частный дом, гараж и два автомобиля. Более точная оценка последствий атаки будет произведена в дневное время.