Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских БПЛА над четырьмя областями России

Минобороны РФ сообщило о предотвращении очередных попыток террористических атак, предпринятых украинскими силами с применением БПЛА на территории России. Инциденты произошли с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

По данным ведомства, с помощью дежурных систем ПВО были уничтожены тринадцать беспилотников. Четыре из них были сбиты над Белгородской областью, ещё четыре над Липецкой и Орловской областями, а один БПЛА был ликвидирован в небе над Брянской областью.