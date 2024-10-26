Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских БПЛА над четырьмя областями России
Минобороны РФ сообщило о предотвращении очередных попыток террористических атак, предпринятых украинскими силами с применением БПЛА на территории России. Инциденты произошли с 20:00 до 22:00 по московскому времени.
По данным ведомства, с помощью дежурных систем ПВО были уничтожены тринадцать беспилотников. Четыре из них были сбиты над Белгородской областью, ещё четыре над Липецкой и Орловской областями, а один БПЛА был ликвидирован в небе над Брянской областью.
Напомним, в ночь с 25 на 26 октября над регионами России сбито 17 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области. Об отражении атак отчитывалось Минобороны РФ.
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