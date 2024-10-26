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26 октября, 20:43

Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских БПЛА над четырьмя областями России

Минобороны РФ сообщило о предотвращении очередных попыток террористических атак, предпринятых украинскими силами с применением БПЛА на территории России. Инциденты произошли с 20:00 до 22:00 по московскому времени.

По данным ведомства, с помощью дежурных систем ПВО были уничтожены тринадцать беспилотников. Четыре из них были сбиты над Белгородской областью, ещё четыре над Липецкой и Орловской областями, а один БПЛА был ликвидирован в небе над Брянской областью.

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Напомним, в ночь с 25 на 26 октября над регионами России сбито 17 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области. Об отражении атак отчитывалось Минобороны РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / schusterbauer.com

Артём Гапоненко
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