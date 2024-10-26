Войска ПВО за ночь отразили налёт 17 украинских беспилотников на Россию

За минувшую ночь над регинами России сбито 17 украинских беспилотников, больше всего над территорией Брянской области. Об отражении новых войсками ПВО атак отчиталось Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории РФ. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 17 украинских БПЛА: восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской», – доложили в МО.

Ещё три БПЛА было уничтожено над территорией Курской и два над территорией Орловской областями.