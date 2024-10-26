Количество сбитых в Брянской области дронов ВСУ увеличилось до восьми

Силы противовоздушной обороны ВС РФ продолжают оборонять Брянскую область от украинских беспилотников. Расчёты ЗРК поразили ещё два БПЛА противника, доведя общее число сбитых за ночь дронов ВСУ до восьми.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — отчитался в Telegram губернатор области Александр Богомаз, поблагодарив зенитчиков за работу.