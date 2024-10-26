Шесть беспилотников уничтожены силами ПВО в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении очередной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на территории региона.

По его словам, силы ПВО Министерства обороны России обнаружили и уничтожили шесть беспилотников самолётного типа.

К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия.