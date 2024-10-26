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Регион
25 октября, 22:54

Шесть беспилотников уничтожены силами ПВО в Брянской области

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении очередной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на территории региона.

По его словам, силы ПВО Министерства обороны России обнаружили и уничтожили шесть беспилотников самолётного типа.

К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия.

Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников

Ранее стало известно, что в Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей. БПЛА врезался в гражданскую машину в Рыльском районе — от полученных травм мужчина умер на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kit Leong

Артём Гапоненко
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