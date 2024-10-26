Шесть беспилотников уничтожены силами ПВО в Брянской области
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о предотвращении очередной попытки киевского режима осуществить террористическую атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) на территории региона.
По его словам, силы ПВО Министерства обороны России обнаружили и уничтожили шесть беспилотников самолётного типа.
К счастью, пострадавших и разрушений не зафиксировано. Оперативные и экстренные службы находятся на месте происшествия.
Ранее стало известно, что в Курской области при атаке украинского дрона погиб отец троих детей. БПЛА врезался в гражданскую машину в Рыльском районе — от полученных травм мужчина умер на месте.
Shutterstock / FOTODOM / Kit Leong