Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников

Вечером 25 октября над Орловской областью уничтожили пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

«По имеющейся информации, повреждений и пострадавших нет, работают оперативные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.

Он также поблагодарил защитников, которые надёжно охраняют небо над областью, которая практически ежедневно становится целью атак украинских военных.