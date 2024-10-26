Над Орловской областью сбили пять украинских беспилотников
Вечером 25 октября над Орловской областью уничтожили пять беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
«По имеющейся информации, повреждений и пострадавших нет, работают оперативные службы», — написал чиновник в телеграм-канале.
Он также поблагодарил защитников, которые надёжно охраняют небо над областью, которая практически ежедневно становится целью атак украинских военных.
В Курской области ВСУ атаковали FPV-дронами. Пострадали два человека, а также несколько автомобилей. За жизнь одного из раненных борются врачи.
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