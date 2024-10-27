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Регион
27 октября, 00:22

11 украинских беспилотников атаковали Тамбовскую область

В Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилёт беспилотников. По предварительным данным, в атаке участвовало 11 дронов. Об этом сообщил глава области Максим Егоров в телеграм-канале.

В результате взрыва возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили силы МЧС России по региону. Пострадавших в результате происшествия нет. В области приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности населения.

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Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских БПЛА над четырьмя областями России

Ранее Life.ru писал, что ВСУ сбили собственный БПЛА очень редкой модели Hawk, приняв его за российский дрон. На сентябрь 2023 года ВСУ имели в распоряжении всего девять таких беспилотных аппаратов. Где именно и когда был сбит Hawk, не уточняется.

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flickr / _Allen_

Артём Гапоненко
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