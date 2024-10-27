11 украинских беспилотников атаковали Тамбовскую область

В Мичуринском муниципальном округе Тамбовской области зафиксирован прилёт беспилотников. По предварительным данным, в атаке участвовало 11 дронов. Об этом сообщил глава области Максим Егоров в телеграм-канале.

В результате взрыва возникло небольшое возгорание, которое оперативно потушили силы МЧС России по региону. Пострадавших в результате происшествия нет. В области приняты дополнительные меры для обеспечения безопасности населения.

Ранее Life.ru писал, что ВСУ сбили собственный БПЛА очень редкой модели Hawk, приняв его за российский дрон. На сентябрь 2023 года ВСУ имели в распоряжении всего девять таких беспилотных аппаратов. Где именно и когда был сбит Hawk, не уточняется.