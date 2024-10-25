Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский
Украинские военные по ошибке сбили свой редчайший беспилотник Hawk
Дроноводы ВСУ сбили собственный БПЛА очень редкой модели Hawk. Об этом пишет телеграм-канал «Диван».
Украинский БПЛА таранит дрон ВСУ Hawk. Видео © Telegram / «Диван»
«Украинский оператор FPV-дрона перехватчика сбивает редкий украинский разведывательный БПЛА Hawk, приняв его за Российский БПЛА «Застава». Ранее (2022-2023 годы) министерство обороны Украины потратило 650 млн. гривен на разработку БПЛА Hawk», — говорится в публикации.
Как пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на сентябрь 2023 года ВСУ имели в распоряжении всего девять таких беспилотных аппаратов. Где именно и когда был сбит Hawk, не уточняется.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что ВС РФ уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ, откуда дроны летели на Белгородчину. Цель располагалась на Купянском направлении, по ней ударили корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь».
Telegram / «Диван»