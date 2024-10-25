Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский

Дроноводы ВСУ сбили собственный БПЛА очень редкой модели Hawk. Об этом пишет телеграм-канал «Диван».

Украинский БПЛА таранит дрон ВСУ Hawk. Видео © Telegram / «Диван»

«Украинский оператор FPV-дрона перехватчика сбивает редкий украинский разведывательный БПЛА Hawk, приняв его за Российский БПЛА «Застава». Ранее (2022-2023 годы) министерство обороны Украины потратило 650 млн. гривен на разработку БПЛА Hawk», — говорится в публикации.

Как пишет телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на сентябрь 2023 года ВСУ имели в распоряжении всего девять таких беспилотных аппаратов. Где именно и когда был сбит Hawk, не уточняется.