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22 октября, 11:30

Карающий удар «Краснополя» уничтожил гнездо дронов ВСУ, атаковавших Белгородскую область

SHOT: Уничтожен пункт управления БПЛА, откуда запускались дроны по Белгородчине

Российские военные ликвидировали пункт управления БПЛА, откуда запускались дроны по Белгородской области. По данным SHOT, находился на Купянском направлении.

9-я гвардейская артиллерийская бригада нанесла удар корректируемым артиллерийским боеприпасом «Краснополь». Также подразделение ВСУ из 10 военных было уничтожено в одном из жилых домов в Петропавловке, куда наши бойцы уже зашли и активно штурмуют позиции противника. Именно из Петропавловки предпринимались атаки на Валуйки и Уразово. Из пункта управления БПЛА ВСУ отправляли дроны-камикадзе, в частности атаковавшие гражданские инфраструктуры.

Штурм позиций ВСУ в Петропавловке. Видео SHOT

Кроме того, бои также продолжаются у посёлка Кругляковка, наши войска наступают с двух сторон, блокируя почти 400 ВСУшников на Купянском направлении.

Ранее Life.ru писал, что российские военные «выкурили» противника из очередного «подземного города». Для этого потребовалось войти в ближний бой.

Долетались: Наши парни оставили ВСУ без цехов по производству БПЛА и инфрастуктуры аэродромов
Долетались: Наши парни оставили ВСУ без цехов по производству БПЛА и инфрастуктуры аэродромов
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / J_K

Никита Никонов
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