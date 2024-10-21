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21 октября, 11:25

Наши парни «выкурили» бойцов ВСУ из очередного «подземного города»

Бойцы группировки «Восток» захватили ещё один «подземный город» ВСУ

Бойцы группировки «Восток» российской армии захватили «подземный город» ВСУ. Об этом сообщает телеграм-канал «Узел связи».

Штурмовики группировки «Восток» захватили «подземный город» ВСУ. Видео © Telegram / УЗЕЛ СВЯЗИ

Нашим солдатам в таких случаях приходится действовать без техники, чтобы не спугнуть врага, укрывшегося в подземных тоннелях. Из капитально построенной сети подземных ходов противника можно «выкурить» лишь в ближнем бою. К слову, бойцы этого подразделения являются одними из самых выдающихся штурмовиков группировки «Восток», и на их счету не один десяток успешно захваченных опорных пунктов.

Главные новости СВО. Армия России наступает на Купянск, штурм Зоряного в ДНР, что Запад хочет вывезти с Украины, 21 октября
Главные новости СВО. Армия России наступает на Купянск, штурм Зоряного в ДНР, что Запад хочет вывезти с Украины, 21 октября

Ранее Life.ru рассказывал, что ВС РФ блокировали группировку ВСУ в Селидово в ДНР и начали окружать город. Мирные жители рассказывают, что украинские бойцы в центре поставили «зубы дракона» и соорудили укреп. Однако к востоку от этого населённого пункта пехота ВС РФ уже штурмует шахту имени Коротченко.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александра Мышляева
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