Наши парни «выкурили» бойцов ВСУ из очередного «подземного города»

Нашим солдатам в таких случаях приходится действовать без техники, чтобы не спугнуть врага, укрывшегося в подземных тоннелях. Из капитально построенной сети подземных ходов противника можно «выкурить» лишь в ближнем бою. К слову, бойцы этого подразделения являются одними из самых выдающихся штурмовиков группировки «Восток», и на их счету не один десяток успешно захваченных опорных пунктов.