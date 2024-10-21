Долетались: Наши парни оставили ВСУ без цехов по производству БПЛА и инфрастуктуры аэродромов

Российская армия в ходе выполнения задач СВО за сутки поразила объекты энергетики, инфраструктуру аэродромов, а также цеха производства боевых дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетики Украины, обеспечивавшим действия ВСУ, а также инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения ударных БПЛА,», — говорится в сообщении.

Кроме того, в оборонном ведомстве сообщили, что бойцы российской армии поразили пункт временной дислокации с иностранными наёмниками, а также ликвидировали скопления живой силы и военной техники врага в 127 районах.