Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 14:05

В Липецке остановили общественный транспорт из-за воздушной атаки

Губернатор Артамонов: В Липецке система ПВО сбила несколько украинских дронов

В Липецке и близлежащих районах сработала система ПВО, в результате чего уничтожены несколько украинских беспилотников. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — говорится в тексте.

На время отражения воздушной атаки в Липецке объявлялся красный уровень опасности, при котором прекращается движение общественного транспорта. Пассажирам рекомендовали незамедлительно спуститься в близлежащие укрытия. Сейчас все ограничения уже сняты, угроза атаки дронов ликвидирована.

Гладков: У жителя Белгородской области в руках взорвался найденный боеприпас
Гладков: У жителя Белгородской области в руках взорвался найденный боеприпас

Ранее сообщалось, что 20 октября Вооружённые силы Украины вновь подвергли Белгородскую область комбинированному удару с использованием артиллерии и беспилотников. Взрывы прогремели в четырёх населённых пунктах.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar