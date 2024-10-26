В Липецке остановили общественный транспорт из-за воздушной атаки

В Липецке и близлежащих районах сработала система ПВО, в результате чего уничтожены несколько украинских беспилотников. Об этом написал в телеграм-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

«В Липецке и Липецком МО работают ПВО. Есть сбитые БПЛА. На места падения выехали представители спецслужб. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — говорится в тексте.

На время отражения воздушной атаки в Липецке объявлялся красный уровень опасности, при котором прекращается движение общественного транспорта. Пассажирам рекомендовали незамедлительно спуститься в близлежащие укрытия. Сейчас все ограничения уже сняты, угроза атаки дронов ликвидирована.