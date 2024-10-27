Над четырьмя регионами России ПВО сбило ещё 17 беспилотников

С 22:00 до 23:20 по московскому времени было предотвращено несколько попыток ВСУ осуществить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа на территории России. Об этом сообщает Министерство обороны в телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны уничтожили семнадцать украинских беспилотников. Восемь из них были сбиты над Воронежской областью, пять — над Брянской областью, три — над Липецкой областью, и один — над Белгородской областью.