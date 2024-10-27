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Регион
26 октября, 22:04

Над четырьмя регионами России ПВО сбило ещё 17 беспилотников

С 22:00 до 23:20 по московскому времени было предотвращено несколько попыток ВСУ осуществить террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолётного типа на территории России. Об этом сообщает Министерство обороны в телеграм-канале.

Силы противовоздушной обороны уничтожили семнадцать украинских беспилотников. Восемь из них были сбиты над Воронежской областью, пять — над Брянской областью, три — над Липецкой областью, и один — над Белгородской областью.

Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский
Бей своих, чтобы чужие боялись: ВСУ поразили собственный БПЛА, приняв его за российский

Ранее с 20:00 до 22:00 по московскому времени было уничтожено тринадцать вражеских беспилотников. Четыре из них были сбиты над Белгородской областью, ещё четыре над Липецкой и Орловской областями, а один БПЛА над Брянской областью.

Обложка ©

flickr / Walter Spears

Артём Гапоненко
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