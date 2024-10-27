Над Липецкой областью силы ПВО сбили семь украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны успешно уничтожили семь вражеских беспилотников над Липецкой областью. Обошлось без жертв. Однако угроза со стороны БПЛА всё ещё сохраняется. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в телеграм-канале.

Глава региона призвал население сохранять спокойствие и следовать установленным правилам в условиях красного режима угрозы. Он отметил, что системы обнаружения и подавления находятся в полной готовности.