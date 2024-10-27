Силы ПВО уничтожили ещё два украинских дрона над Брянской областью
Украинские боевики не оставляют попыток нанести удар по территории России с использованием беспилотников. Ещё два летательных аппарата ВСУ были уничтожены силами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью.
«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал губернатор региона Александр Богомаз.
По словам чиновника, в результате падения обломков дронов никто не пострадал. На местах крушения беспилотников работают экстренные службы.
С вечера 26 октября Вооружённые силы Украины запустили в направлении российской территории несколько десятков БПЛА. Дроны были сбиты над Белгородской, Орловской, Липецкой, Брянской и Тамбовской областями. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал.
Telegram / Минобороны России