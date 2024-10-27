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27 октября, 01:12

Силы ПВО уничтожили ещё два украинских дрона над Брянской областью

Украинские боевики не оставляют попыток нанести удар по территории России с использованием беспилотников. Ещё два летательных аппарата ВСУ были уничтожены силами противовоздушной обороны в небе над Брянской областью.

«Нашими защитниками пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА», — написал губернатор региона Александр Богомаз.

По словам чиновника, в результате падения обломков дронов никто не пострадал. На местах крушения беспилотников работают экстренные службы.

Над четырьмя регионами России ПВО сбило ещё 17 беспилотников
Над четырьмя регионами России ПВО сбило ещё 17 беспилотников

С вечера 26 октября Вооружённые силы Украины запустили в направлении российской территории несколько десятков БПЛА. Дроны были сбиты над Белгородской, Орловской, Липецкой, Брянской и Тамбовской областями. По предварительным данным, никто из гражданских не пострадал.

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Telegram / Минобороны России

Илья Пушкарев
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