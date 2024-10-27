За ночь силы ПВО уничтожили над Воронежской областью восемь БПЛА

В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Ночью дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших и значительных повреждений на земле. В одном из районов, где упали обломки беспилотника, произошло возгорание сухой травы, однако пожар был оперативно ликвидирован прибывшим на место расчётом.