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27 октября, 04:08

За ночь силы ПВО уничтожили над Воронежской областью восемь БПЛА

В Воронежской области объявлен отбой опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Ночью дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы уничтожили восемь украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в телеграм-канале.

Предварительная информация указывает на отсутствие пострадавших и значительных повреждений на земле. В одном из районов, где упали обломки беспилотника, произошло возгорание сухой травы, однако пожар был оперативно ликвидирован прибывшим на место расчётом.

11 украинских беспилотников атаковали Тамбовскую область
11 украинских беспилотников атаковали Тамбовскую область

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении женщины в селе Варваровка. Дроны ВСУ сбросили взрывные устройства.

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flickr / Walter Spears

Артём Гапоненко
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