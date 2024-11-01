В небе над Курской областью сбили 61 украинский дрон за 5,5 часов

Система противовоздушной обороны Курской области сбила 61 украинский беспилотный летательный аппарат за 5,5 часов. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«В промежуток с 19.00 31 октября до 00.30 1 ноября в небе Курской области сбит 61 украинский БПЛА самолётного типа», — написал глава региона в телеграм-канале, поблагодарив зенитчиков.

Всего же за минувшие сутки российские регионы атаковали около сотни украинских дронов. Помимо Курской области силы ПВО работали в Брянской, Белгородской, Орловской и Ростовской областях, а также в Крыму.