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Регион
31 октября, 19:50

Силы ПВО сбили 41 беспилотник над пятью регионами России

Система противовоздушной обороны сбила 41 беспилотник над пятью регионами России в период с 20:30 до 22:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В Курской области уничтожены 20 дронов, 13 БПЛА сбили над Брянской областью, четыре — над Орловской областью, три — над Белгородской области и ещё один над Крымом.

Пять украинских беспилотников сбили над Брянской, Курской областями и Крымом
Пять украинских беспилотников сбили над Брянской, Курской областями и Крымом

В ночь с 30 на 31 октября силы ПВО РФ сбили 21 беспилотник над Россией. Зенитчики работали в Ростовской, Курской, Волгоградской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях, а также над акваторией Чёрного моря.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / marina.rodrigues

Артур Лапсаков
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