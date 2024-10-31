Силы ПВО сбили 41 беспилотник над пятью регионами России
Система противовоздушной обороны сбила 41 беспилотник над пятью регионами России в период с 20:30 до 22:00 мск. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В Курской области уничтожены 20 дронов, 13 БПЛА сбили над Брянской областью, четыре — над Орловской областью, три — над Белгородской области и ещё один над Крымом.
В ночь с 30 на 31 октября силы ПВО РФ сбили 21 беспилотник над Россией. Зенитчики работали в Ростовской, Курской, Волгоградской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях, а также над акваторией Чёрного моря.
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