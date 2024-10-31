Пять украинских беспилотников сбили над Брянской, Курской областями и Крымом

ВСУ предприняли попытку ударить по российским объектам с помощью БПЛА. Всего было задействовано пять беспилотников, все они были сбиты над тремя регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

С 20.10 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Республики Крым», — проинформировали в ведомстве.