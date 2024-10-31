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31 октября, 18:41

Пять украинских беспилотников сбили над Брянской, Курской областями и Крымом

ВСУ предприняли попытку ударить по российским объектам с помощью БПЛА. Всего было задействовано пять беспилотников, все они были сбиты над тремя регионами РФ, сообщили в Минобороны России.

С 20.10 до 20.30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два — над территорией Брянской области, один — над территорией Республики Крым»,проинформировали в ведомстве.

Силы ПВО сбили 21 БПЛА над российскими регионами
Силы ПВО сбили 21 БПЛА над российскими регионами

Ранее глава Башкортостана Радий Хабиров сообщил об попытке трёх дронов ВС Украины атаковать топливно-энергетические комплексы в республике. Один из аппаратов рухнул на территории предприятия, двое других упали в промзоне. Разрушений и пострадавших, к счастью, нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Юрий Лысенко
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