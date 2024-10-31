Хабиров: Три украинских БПЛА атаковали предприятия ТЭК в Башкирии
Три украинских беспилотники атаковали топливно-энергетические комплексы в республике Башкортостан. Об этом уведомил глава региона Радий Хабиров.
«Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трёх вражеских беспилотников. <...> Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет», — сообщил он.
В свою очередь в пресс-службе Росавиации сообщили, что ранее введённые ограничения на работу аэропорта Уфы были сняты в 20:00. В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта, летевших в столицу республики.
Напомним, чуть ранее стало известно, что работа уфимской воздушной гавани была временно ограничена. Принятые меры объяснили соображениями безопасности.
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