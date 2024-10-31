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31 октября, 17:22

Хабиров: Три украинских БПЛА атаковали предприятия ТЭК в Башкирии

Три украинских беспилотники атаковали топливно-энергетические комплексы в республике Башкортостан. Об этом уведомил глава региона Радий Хабиров.

«Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трёх вражеских беспилотников. <...> Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет»,сообщил он.

В свою очередь в пресс-службе Росавиации сообщили, что ранее введённые ограничения на работу аэропорта Уфы были сняты в 20:00. В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта, летевших в столицу республики.

Напомним, чуть ранее стало известно, что работа уфимской воздушной гавани была временно ограничена. Принятые меры объяснили соображениями безопасности.

Силы ПВО сбили 21 БПЛА над российскими регионами
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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Юрий Лысенко
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