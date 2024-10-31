Хабиров: Три украинских БПЛА атаковали предприятия ТЭК в Башкирии

Три украинских беспилотники атаковали топливно-энергетические комплексы в республике Башкортостан. Об этом уведомил глава региона Радий Хабиров.

«Промышленные предприятия башкирского ТЭК подверглись атаке трёх вражеских беспилотников. <...> Первый БПЛА упал на территории одного из предприятий и причинил минимальный ущерб в виде выбитых стекол в операторской. Два других упали в промзоне. Жертв и разрушений нет», — сообщил он.

В свою очередь в пресс-службе Росавиации сообщили, что ранее введённые ограничения на работу аэропорта Уфы были сняты в 20:00. В период действия ограничений на запасные аэродромы были перенаправлены четыре самолёта, летевших в столицу республики.