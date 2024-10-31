Силы ПВО сбили 21 БПЛА над российскими регионами

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сорвали попытку ВСУ атаковать российские регионы при помощи БПЛА. По данным Минобороны РФ, за ночь над субъектами России сбили 21 вражеский дрон.

«Восемь БпЛА сбиты над территорией Ростовской области, пять БпЛА уничтожены над территорией Курской области, три – над территорией Волгоградской области, два – над территорией Брянской области, по одному БпЛА – над территориями Белгородской, Воронежской областей и акваторией Чёрного моря», — рассказали в оборонном ведомстве.