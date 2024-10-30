Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 октября, 20:27

Силы ПВО сбили по беспилотнику над Чёрным и Азовским морями

Пять дронов ВСУ сбиты над регионами РФ и акваториями Чёрного и Азовского морей

Пять украинских беспилотников уничтожены вечером, 30 октября, над территорией российских регионов. По данным Минобороны, вражеские объекты также сбили над акваторией Чёрного и Азовского морей.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей», — рассказали в оборонном ведомстве.

«Возмездие за вчерашнюю атаку»: Кадыров озвучил потери ВСУ при ударе по Генштабу в Киеве
«Возмездие за вчерашнюю атаку»: Кадыров озвучил потери ВСУ при ударе по Генштабу в Киеве

Напомним, что на Крымском мосту вечером, 30 октября, приостанавливали движение автомобилей. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 22:00 движение возобновилось.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar