Силы ПВО сбили по беспилотнику над Чёрным и Азовским морями
Пять дронов ВСУ сбиты над регионами РФ и акваториями Чёрного и Азовского морей
Пять украинских беспилотников уничтожены вечером, 30 октября, над территорией российских регионов. По данным Минобороны, вражеские объекты также сбили над акваторией Чёрного и Азовского морей.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей», — рассказали в оборонном ведомстве.
Напомним, что на Крымском мосту вечером, 30 октября, приостанавливали движение автомобилей. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 22:00 движение возобновилось.
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