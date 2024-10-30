Силы ПВО сбили по беспилотнику над Чёрным и Азовским морями

Пять украинских беспилотников уничтожены вечером, 30 октября, над территорией российских регионов. По данным Минобороны, вражеские объекты также сбили над акваторией Чёрного и Азовского морей.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области и по одному — над территорией Белгородской области и акваториями Азовского и Черного морей», — рассказали в оборонном ведомстве.