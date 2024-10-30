На Крымском мосту приостанавливали движение автомобилей на 53 минуты

На Крымском мосту вечером 30 октября приостанавливали движение автомобилей. Информация об этом следует из телеграм-канала о ситуации на подъездах к транспортному сооружению.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщили в 21:07,

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 22:00 движение возобновилось.