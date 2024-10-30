На Крымском мосту приостанавливали движение автомобилей на 53 минуты
На Крымском мосту вечером 30 октября приостанавливали движение автомобилей. Информация об этом следует из телеграм-канала о ситуации на подъездах к транспортному сооружению.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщили в 21:07,
Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 22:00 движение возобновилось.
Ранее сообщалось, что обвиняемых в подрыве Крымского моста граждан Грузии и Украины объявили в розыск. Александра Инасаридзе и Сергея Андрейченко обвиняют в организации теракта и незаконной покупке взрывчатых веществ, которые они приобрели в группе по предварительной договорённости. Дополнительно Инасаридзе предъявлено обвинение в контрабанде взрывчатых материалов.
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