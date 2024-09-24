«Наша позиция понятна»: В Кремле высказались о судебном процессе в Гааге по Крымскому мосту

В Кремле не стали комментировать слушания Арбитражным судом Гааги дела против России о якобы незаконном строительстве Крымского моста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что позиция Москвы по всей российской инфраструктуре «абсолютно понятна».

«Здесь я воздержался бы от каких-то комментариев абсолютно. Наша позиция по всей инфраструктуре РФ абсолютно понятна, и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.