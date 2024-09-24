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24 сентября, 09:43

«Наша позиция понятна»: В Кремле высказались о судебном процессе в Гааге по Крымскому мосту

Песков не стал комментировать слушания в Гааге по Крымскому мосту

В Кремле не стали комментировать слушания Арбитражным судом Гааги дела против России о якобы незаконном строительстве Крымского моста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга подчеркнул, что позиция Москвы по всей российской инфраструктуре «абсолютно понятна».

«Здесь я воздержался бы от каких-то комментариев абсолютно. Наша позиция по всей инфраструктуре РФ абсолютно понятна, и эта позиция для нас является абсолютно превалирующей», — сказал представитель Кремля в разговоре с журналистами.

Напомним, 23 сентября, в Гааге начались новые слушания по иску Украины против РФ в сфере морского права. Требования Киева — демонтаж Крымского моста и прекращение «незаконных действий РФ в Чёрном и Азовском морях».

Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по иску о Чёрном море
Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по иску о Чёрном море
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Telehram / Крымский мост. Таврида

Александр Юнашев
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