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23 сентября, 14:34

Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по иску о Чёрном море

Россия обратилась к международному арбитражному суду в Гааге с просьбой об отклонении претензий Украины по иску о правах прибрежных государств в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе. Об этом заявил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин. По словам дипломата, Киев необоснованно и отчаянно пытается получить «какой-либо вывод о спорной ситуации» между РФ и Незалежной.

«Все претензии Украины являются безосновательными, выходят за рамки вашей юрисдикции и должны быть отклонены в полном объёме», — заявил Кузьмин в обращении к судьям.

Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины
Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины

Напомним, сегодня Международный арбитражный суд в Гааге начал слушание в рамках разбирательства, которое инициировала Украина в 2016 году против России. Киев утверждает, в частности, что Россия нарушала экологические стандарты при строительстве Крымского моста, а также обвиняет в ряде других нарушений, требуя компенсацию ущерба.

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Shutterstock / FOTODOM / sergey lavrishchev

Мария Любицкая
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