Россия просит суд в Гааге отклонить претензии Киева по иску о Чёрном море

Россия обратилась к международному арбитражному суду в Гааге с просьбой об отклонении претензий Украины по иску о правах прибрежных государств в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе. Об этом заявил на заседании глава российской делегации, посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин. По словам дипломата, Киев необоснованно и отчаянно пытается получить «какой-либо вывод о спорной ситуации» между РФ и Незалежной.