Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины
Суд ООН отклонил почти все претензии Украины к РФ по финансированию терроризма
Международный суд ООН в Гааге отклонил почти все претензии в нарушении конвенции о финансировании терроризма, которые Украина предъявила к Российской Федерации. Об этом заявила в среду, 31 января, председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение по иску, инициированному официальным Киевом.
Суд счёл, что Россия не нарушила ни одного пункта конвенции, кроме обязательств по проведению расследований в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине.
Напомним, что прошлой осенью Международный суд ООН в Гааге приступил к слушаниям по иску Украины, которая обвинила Россию в нарушении конвенции о геноциде из-за спецоперации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв допустил, что РФ может выйти из-под юрисдикции суда ООН в случае принятия политизированного решения.
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