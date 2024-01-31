Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины

Международный суд ООН в Гааге отклонил почти все претензии в нарушении конвенции о финансировании терроризма, которые Украина предъявила к Российской Федерации. Об этом заявила в среду, 31 января, председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение по иску, инициированному официальным Киевом.

Суд счёл, что Россия не нарушила ни одного пункта конвенции, кроме обязательств по проведению расследований в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине.