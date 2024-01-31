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31 января, 15:59

Суд в Гааге неожиданно встал на сторону России по одному из исков от Украины

Суд ООН отклонил почти все претензии Украины к РФ по финансированию терроризма

Международный суд ООН в Гааге отклонил почти все претензии в нарушении конвенции о финансировании терроризма, которые Украина предъявила к Российской Федерации. Об этом заявила в среду, 31 января, председатель суда Джоан Донохью, зачитывая решение по иску, инициированному официальным Киевом.

Суд счёл, что Россия не нарушила ни одного пункта конвенции, кроме обязательств по проведению расследований в отношении лиц, которые якобы могли финансировать терроризм на Украине.

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Напомним, что прошлой осенью Международный суд ООН в Гааге приступил к слушаниям по иску Украины, которая обвинила Россию в нарушении конвенции о геноциде из-за спецоперации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв допустил, что РФ может выйти из-под юрисдикции суда ООН в случае принятия политизированного решения.

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Алексей Берковиц
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