ООН разнесли за фарс с судилищем против России из-за обвинений в "геноциде"

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин уверен, что Запад собирается устроить "судилище против России", хотя сам давно занимается "цивилизационным расизмом". Об этом эксперт рассказал Лайфу, комментируя начало суда в ООН по иску Украины, обвинившей Москву в геноциде.

"Собственно, они собираются судить Россию за то, что творят по всему миру уже не одно десятилетие, но, исходя из этого расистского подхода, им можно. Когда они осуществляют геноцид — это другое, это то, что укладывается в западный расистский подход", — отметил он.

Политолог добавил, что Россия в глазах Запада — страна варваров, которая не имеет права отстаивать собственные интересы. Хотя, продолжил он, Москва даже близко не стоит с незаконным характером действий США и Европы, которые позволяют себе открыто совершать преступления по всему миру, "испробовав из всего многообразия форм геноцида уже всё, что можно и нельзя".

Коровин считает, что Россия не должна бы участвовать "в этом фарсе" с украинским иском, но, с другой стороны, это шанс "раскрыть глаза слепым последователям Вашингтона" на происходящее на Украине с 2014 года, когда Запад поддержал кровавый вооружённый переворот в Киеве.