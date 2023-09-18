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Регион
Опубликовано 18 сентября 2023, 12:31
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ООН разнесли за фарс с судилищем против России из-за обвинений в "геноциде"

Политолог Коровин назвал фарсом суд по России в ООН из-за конвенции о геноциде

Политолог, директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин уверен, что Запад собирается устроить "судилище против России", хотя сам давно занимается "цивилизационным расизмом". Об этом эксперт рассказал Лайфу, комментируя начало суда в ООН по иску Украины, обвинившей Москву в геноциде.

"Собственно, они собираются судить Россию за то, что творят по всему миру уже не одно десятилетие, но, исходя из этого расистского подхода, им можно. Когда они осуществляют геноцид — это другое, это то, что укладывается в западный расистский подход", — отметил он.

Политолог добавил, что Россия в глазах Запада — страна варваров, которая не имеет права отстаивать собственные интересы. Хотя, продолжил он, Москва даже близко не стоит с незаконным характером действий США и Европы, которые позволяют себе открыто совершать преступления по всему миру, "испробовав из всего многообразия форм геноцида уже всё, что можно и нельзя".

Коровин считает, что Россия не должна бы участвовать "в этом фарсе" с украинским иском, но, с другой стороны, это шанс "раскрыть глаза слепым последователям Вашингтона" на происходящее на Украине с 2014 года, когда Запад поддержал кровавый вооружённый переворот в Киеве.

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Напомним, Международный суд ООН в Гааге приступил к слушаниям по иску Украины, которая обвинила Россию в нарушении конвенции о геноциде из-за спецоперации. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв допустил, что РФ может выйти из-под юрисдикции суда ООН в случае принятия политизированного решения.

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Ольга Годуненко
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