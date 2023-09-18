Россия может выйти из-под юрисдикции Международного суда ООН, заявили в Совфеде

Россия может рассмотреть вопрос о выходе из-под юрисдикции Международного суда ООН в случае принятия политизированного решения по иску Украины против РФ. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.

"Нет сомнений, что решение будет максимально политизированным. Если Международный суд ООН всё-таки пойдёт на поводу у Киева и Коллективного Запада, то навсегда утратит доверие России и других государств к некогда авторитетному органу правосудия. Если по итогам рассмотрения дела вместо юридического решения будет обнародована откровенная чернуха, России придётся рассмотреть сценарий с выходом из-под юрисдикции Международного суда ООН", — написал он в телеграм-канале.

Сенатор отметил, что подобный сценарий поставит непростую юридическую задачу, так как Международный суд является одним из ключевых органов ООН, а статут Международного суда — неотъемлемая часть устава организации. По его словам, происходящее — "постепенный развал всех органов ООН".

Политик пояснил, что в начале процесса сначала будут выслушаны предварительные возражения России против иска, после чего позиции представят "третьи стороны в разбирательстве": впервые в истории суд допустил к процессу сразу 32 страны Коллективного Запада. Уже далее стоит ожидать принятия судьями решения о юрисдикции.

Косачёв напомнил о "юридических граблях", на которые в 2008 году также наступила Грузия со своим иском против России. Тогда Тбилиси, прикрываясь Конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, маскировал свои территориальные требования и вопросы российской операции по принуждению к миру, которые не подлежат юрисдикции Суда ООН.

"Аналогичным образом Украина ссылается на Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, хотя сущность иска сводится именно к оспариванию правомерности проведения СВО в соответствии с Уставом ООН, а также статуса новых территорий России, что находится за пределами юрисдикции суда ООН", — подчеркнул он.

Кроме того, напомнил сенатор, наличие в действиях России признаков геноцида совсем недавно опровергла международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине. Глава органа Эрик Мосе тогда заявил, что соответствующих доказательств на данный момент нет.