В Гааге начался суд по иску Украины против РФ о правах в Керченском проливе

В Международном арбитражном суде в Гааге началось слушание в рамках разбирательства, которое инициировала Украина в 2016 году против России. Во время слушания будет принято решение о правах прибрежных государств в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе.

Киев утверждает, что Россия нарушала экологические стандарты при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов. Кроме того, суд рассмотрит вопрос эксплуатирования РФ ранее принадлежавших Украине буровых платформ. Более того, будет изучено влияние Москвы на судоходство и сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Чёрном море у берегов Крыма.

Россия не единожды отрицала обвинения. В понедельник, 23 сентября, в слушании выступят наша и украинская делегации. РФ представит посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин. Слушания завершатся 5 октября.