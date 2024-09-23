В Гааге начался суд по иску Украины против РФ о правах в Керченском проливе
В Международном арбитражном суде в Гааге началось слушание в рамках разбирательства, которое инициировала Украина в 2016 году против России. Во время слушания будет принято решение о правах прибрежных государств в Чёрном, Азовском морях и Керченском проливе.
Киев утверждает, что Россия нарушала экологические стандарты при строительстве Крымского моста, прокладке подводных кабелей и трубопроводов. Кроме того, суд рассмотрит вопрос эксплуатирования РФ ранее принадлежавших Украине буровых платформ. Более того, будет изучено влияние Москвы на судоходство и сохранности археологических и исторических объектов, обнаруженных в Чёрном море у берегов Крыма.
Россия не единожды отрицала обвинения. В понедельник, 23 сентября, в слушании выступят наша и украинская делегации. РФ представит посол по особым поручениям МИД Геннадий Кузьмин. Слушания завершатся 5 октября.
В начале года суд ООН в Гааге проводил слушания по иску Украины, которая обвинила Россию в «нарушении конвенции о геноциде» из-за спецоперации. Позднее власти Польши заявили, что также хотели бы принять участие в заседании по данной теме, ведь им якобы есть что сказать по Украине.
Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov