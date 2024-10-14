Обвиняемых в подрыве Крымского моста граждан Грузии и Украины объявили в розыск

Граждане Грузии и Украины Александр Инасаридзе и Сергей Андрейченко, которых обвиняют в причастности к подрыву Керченского моста в 2022 году, объявлены в межгосударственный розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

Инасаридзе и Андрейченко обвиняют в организации теракта и незаконной покупке взрывчатых веществ, которые они приобрели в группе по предварительной договорённости. Дополнительно Инасаридзе предъявлено обвинение в контрабанде взрывчатых материалов.