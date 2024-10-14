Обвиняемых в подрыве Крымского моста граждан Грузии и Украины объявили в розыск
Крымский мост. Обложка © flickr / Michael Ravodin
Граждане Грузии и Украины Александр Инасаридзе и Сергей Андрейченко, которых обвиняют в причастности к подрыву Керченского моста в 2022 году, объявлены в межгосударственный розыск. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.
Инасаридзе и Андрейченко обвиняют в организации теракта и незаконной покупке взрывчатых веществ, которые они приобрели в группе по предварительной договорённости. Дополнительно Инасаридзе предъявлено обвинение в контрабанде взрывчатых материалов.
Инцидент произошёл 8 октября 2022 года, когда на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию цистерн проходящего рядом грузового поезда и обрушению двух пролётов автомобильной части моста, направленной в сторону полуострова.
Ранее в Кремле не стали комментировать слушания Арбитражным судом Гааги дела против России о якобы незаконном строительстве Крымского моста. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что позиция Москвы по всей российской инфраструктуре «абсолютно понятна». Напомним, 23 сентября, в Гааге начались новые слушания по иску Украины против РФ в сфере морского права. В начале октября Москва положительно оценила прошедшие разбирательства.