Россия заочно обвинила главу СБУ Малюка в теракте на Крымском мосту в 2023 году

Российские следственные органы заочно предъявили главе Службы безопасности Украины Василию Малюку обвинение в организации террористического акта на Крымском мосту, произошедшего летом 2023 года. В рамках этого дела он был заочно арестован и объявлен в розыск. Ему также вменяется участие в других уголовных делах, связанных с терроризмом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.