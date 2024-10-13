Россия заочно обвинила главу СБУ Малюка в теракте на Крымском мосту в 2023 году
ТАСС: Глава СБУ Малюк заочно обвинён РФ в теракте на Крымском мосту в 2023 году
Российские следственные органы заочно предъявили главе Службы безопасности Украины Василию Малюку обвинение в организации террористического акта на Крымском мосту, произошедшего летом 2023 года. В рамках этого дела он был заочно арестован и объявлен в розыск. Ему также вменяется участие в других уголовных делах, связанных с терроризмом. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Следователи утверждают, что собрали достаточно доказательств, подтверждающих причастность подозреваемого к подготовке и осуществлению теракта на мосту. Он обвиняется в совершении преступления, квалифицированного по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ, предусматривающей ответственность за террористические акты, повлекшие гибель людей.
«У следствия имеется достаточно оснований для вывода об обоснованности причастности Малюка Василия Васильевича к организации террористического акта на Крымском мосту летом 2023 года», — сообщил представитель правоохранительных органов.
Согласно вменяемой статье, главе СБУ может грозить пожизненное лишение свободы. Подтверждением его участия в атаке следствие считает данные, полученные в результате оперативно-разыскных мероприятий.
Малюк был заочно арестован в России за подозрение в организации теракта на Крымском мосту в 2023 году. Судебное решение вынес Басманный суд Москвы, и в апреле этого года Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты по этому делу. Глава СБУ также может столкнуться с дополнительными мерами за подозрение в причастности к другим терактам на территории России, в том числе против политических деятелей и общественных фигур. Эксперты полагают, что Россия рассматривает Малюка как военную цель для ликвидации в ответ на его террористическую деятельность.
Telegram / Служба безпеки України