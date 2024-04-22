Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу о заочном аресте главы СБУ Малюка
Василий Малюк. Обложка © Telegram / Служба безпеки України
Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка, которого обвиняют в совершении терактов в России. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы в отношении Малюка Василия Васильевича без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее Малюк признал, что за подрывом Крымского моста и покушениями на различных публичных лиц стоит Киев. 26 марта в России его заочно арестовали по делу о терроризме. Позже в МИД РФ заявили, что Москва передала Украине требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к последним терактам в России. Защита пыталась обжаловать заочный арест в Басманном суде столицы.