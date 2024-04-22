Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 апреля, 13:23

Мосгорсуд отклонил апелляцию по делу о заочном аресте главы СБУ Малюка

Василий Малюк. Обложка © Telegram / Служба безпеки України

Василий Малюк. Обложка © Telegram / Служба безпеки України

Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о заочном аресте главы СБУ Василия Малюка, которого обвиняют в совершении терактов в России. Об этом говорится в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

"Московский городской суд оставил постановление Басманного районного суда города Москвы в отношении Малюка Василия Васильевича без изменения, апелляционную жалобу заявителя — без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Хочет награды: Политик назвал причину признания главы СБУ о терактах внутри РФ
Хочет награды: Политик назвал причину признания главы СБУ о терактах внутри РФ

Напомним, ранее Малюк признал, что за подрывом Крымского моста и покушениями на различных публичных лиц стоит Киев. 26 марта в России его заочно арестовали по делу о терроризме. Позже в МИД РФ заявили, что Москва передала Украине требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к последним терактам в России. Защита пыталась обжаловать заочный арест в Басманном суде столицы.

Александра Мышляева
  • Новости
  • сбу
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров