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15 апреля, 19:34

Защита обжаловала в московском суде заочный арест Малюка, но в СБУ всё отрицают

Защита обжаловала в московском суде заочный арест главы СБУ Малюка

Защита обжаловала в Басманном суде столицы заочный арест главы Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка. Соответствующая информация опубликована в картотеке суда.

В соответствии с предоставленными на сайте судов общей юрисдикции Москвы сведениями жалоба была подана в понедельник, 15 апреля. В СБУ тем временем сообщили, что Малюк не подавал жалобу, подчеркнув, что сообщения об этом являются вымыслом.

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Напомним, ранее Малюк подтвердил, что за подрывом Крымского моста и покушениями на различных публичных лиц стоит киевский режим. 26 марта Басманный суд Москвы заочно арестовал его по делу о терроризме. Впоследствии российский МИД распространил сообщение, в котором говорится о том, что Москва передала Киеву требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к последним терактам в РФ, включая главу Службы безопасности Украины.

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Алексей Соловьёв
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