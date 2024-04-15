Защита обжаловала в московском суде заочный арест Малюка, но в СБУ всё отрицают

В соответствии с предоставленными на сайте судов общей юрисдикции Москвы сведениями жалоба была подана в понедельник, 15 апреля. В СБУ тем временем сообщили, что Малюк не подавал жалобу, подчеркнув, что сообщения об этом являются вымыслом.