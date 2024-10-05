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5 октября, 19:26

Россия сочла успешными итоги разбирательств в Гааге по морскому иску Украины

МИД: Слушания в Гааге по правам в Керченском проливе прошли успешно для России

Россия положительно оценила прошедшие слушания в международном арбитраже по иску Украины о правах в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин, возглавляющий делегацию.

«Считаю, они были успешны для нас. <…> Без всяких сомнений, была представлена субстантивная, аргументированная позиция с опорой на правовые и фактологические аргументы. <…> Думаю, что судьям есть над чем подумать», — отметил дипломат.

По словам Кузьмина, Россия привлекла ключевых экспертов, включая иностранных специалистов, для участия в разбирательствах, которые прошли с 23 сентября по 5 октября. Теперь судьям предстоит вынести решение, которое, по мнению дипломата, ожидается не раньше следующего года.

Украина инициировала спор с РФ в 2016 году, обвинив Москву в нарушении суверенных прав на море. Однако российская сторона настаивает, что он в целом не подпадает под действие Конвенции ООН по морскому праву.

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Напомним, 23 сентября, в Гааге начались новые слушания по иску Украины против РФ в сфере морского права. Требования Киева — демонтаж Крымского моста и прекращение «незаконных действий РФ в Чёрном и Азовском морях».

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Stock Studio 4477

Анатолий Цейко
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