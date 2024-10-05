Россия сочла успешными итоги разбирательств в Гааге по морскому иску Украины

Россия положительно оценила прошедшие слушания в международном арбитраже по иску Украины о правах в Чёрном и Азовском морях и Керченском проливе. Об этом сообщил журналистам посол по особым поручениям МИД России Геннадий Кузьмин, возглавляющий делегацию.

«Считаю, они были успешны для нас. <…> Без всяких сомнений, была представлена субстантивная, аргументированная позиция с опорой на правовые и фактологические аргументы. <…> Думаю, что судьям есть над чем подумать», — отметил дипломат.

По словам Кузьмина, Россия привлекла ключевых экспертов, включая иностранных специалистов, для участия в разбирательствах, которые прошли с 23 сентября по 5 октября. Теперь судьям предстоит вынести решение, которое, по мнению дипломата, ожидается не раньше следующего года.

Украина инициировала спор с РФ в 2016 году, обвинив Москву в нарушении суверенных прав на море. Однако российская сторона настаивает, что он в целом не подпадает под действие Конвенции ООН по морскому праву.