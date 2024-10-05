ООН вернула аккредитацию журналисту ВГТРК Богданову после инцидента с Бербок

Организация Объединённых Наций вернула полную аккредитацию корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову после её понижения за вопросы к главе МИД Германии Анналене Бербок на полях Генассамблеи ООН. Такое решение сам журналист назвал «общим успехом».

«ООНовцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал! Здесь в Нью-Йорке, в Москве и по всему миру. Так победим!» — написал Богданов в телеграм-канале.