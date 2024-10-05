ООН вернула аккредитацию журналисту ВГТРК Богданову после инцидента с Бербок
Валентин Богданов. Обложка © Telegram / valentinbogdanov
Организация Объединённых Наций вернула полную аккредитацию корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову после её понижения за вопросы к главе МИД Германии Анналене Бербок на полях Генассамблеи ООН. Такое решение сам журналист назвал «общим успехом».
«ООНовцы передумали и возвращают нам наши полные аккредитации после истории с Бербок. Это наш общий успех. Большое спасибо всем, кто помогал и поддерживал! Здесь в Нью-Йорке, в Москве и по всему миру. Так победим!» — написал Богданов в телеграм-канале.
Напомним, неприятный инцидент произошёл с российским журналистом во время Генассамблеи ООН. Богданов обратился за комментарием к Бербок на тему украинского конфликта, но охрана немецкого политика примели к репортёру силу. После произошедшего корреспонденту и его оператору Ивану Уткину снизили статус аккредитации при всемирной организации. В самой ООН заявили, что Богданов якобы нарушил правила доступа СМИ. Однако там не привели конкретных пунктов. Вскоре РФ направила в ООН ноту в связи с произошедшим.