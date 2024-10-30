«Возмездие за вчерашнюю атаку»: Кадыров озвучил потери ВСУ при ударе по Генштабу в Киеве

Генштаб ВСУ в Киеве был атакован в качестве удара возмездия за атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как он утверждает, именно из здания Генштаба управляли БПЛА, атаковавший РУС.

«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание Российского университета спецназа ждать долго не придётся. Ответку отправили уже сегодня», — написал чеченский лидер в телеграм-канале и опубликовал фото повреждённого здания Генштаба ВСУ.