«Возмездие за вчерашнюю атаку»: Кадыров озвучил потери ВСУ при ударе по Генштабу в Киеве
Кадыров: При ударе по Генштабу ВСУ в Киеве уничтожено 9 военных, 17 ранены
Генштаб ВСУ в Киеве после «удара возмездия». Обложка © Telegram / Kadyrov_95
Генштаб ВСУ в Киеве был атакован в качестве удара возмездия за атаку на Российский университет спецназа (РУС) в Гудермесе, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Как он утверждает, именно из здания Генштаба управляли БПЛА, атаковавший РУС.
«Я говорил накануне, что возмездия за вчерашнюю атаку на здание Российского университета спецназа ждать долго не придётся. Ответку отправили уже сегодня», — написал чеченский лидер в телеграм-канале и опубликовал фото повреждённого здания Генштаба ВСУ.
Ссылаясь на данные Минобороны, Кадыров сообщил, что в результате удара в Киеве уничтожены девять человек и ещё 17 ранены.
Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2. Позже Кадыров объявил, что в здании университета находилось до 10 украинских пленных и что Киев погубил своих же солдат.