Стало известно, каким дроном ВСУ могли атаковать университет спецназа в Чечне
SHOT: ВСУ могли использовать БПЛА PD-2 в атаке на университет спецназа в Чечне
Дрон атаковал Российский университет спецназа в Чечне. Фото © VK/ДОНЕЦК 🅉 ВЕСТИ ДНР | СВОДКИ С ФРОНТА | ЧП
ВСУ могли использовать беспилотник PD-2 в атаке на территорию Российского университета спецназа в Чечне. Как сообщает SHOT, БПЛА вылетел, предположительно, из Одесской области, преодолев 1300 километров. Дрон следовал через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.
Беспилотник PD-2. Обложка © Wikipedia / DoroshenkoE
Длина PD-2 — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полёта доходит до 1300 км.
Предварительно, вражеский беспилотник был запущен накануне и добрался до Чеченской Республики в течение 9 часов. Из-за серьёзных повреждений точную модель дрона установить не удалось.
Напомним, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об атаке беспилотника в Гудермесе. Дрон нанёс удар по пустующему зданию на территории Российского университета спецназа. Никто не пострадал.