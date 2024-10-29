Стало известно, каким дроном ВСУ могли атаковать университет спецназа в Чечне

ВСУ могли использовать беспилотник PD-2 в атаке на территорию Российского университета спецназа в Чечне. Как сообщает SHOT, БПЛА вылетел, предположительно, из Одесской области, преодолев 1300 километров. Дрон следовал через акваторию Чёрного моря и над Северным Кавказом.

Беспилотник PD-2. Обложка © Wikipedia / DoroshenkoE

Длина PD-2 — 2,85 метра, размах крыльев — 5 метров, летит с максимальной скоростью 140 км/ч, дальность полёта доходит до 1300 км.

Предварительно, вражеский беспилотник был запущен накануне и добрался до Чеченской Республики в течение 9 часов. Из-за серьёзных повреждений точную модель дрона установить не удалось.