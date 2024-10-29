Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 октября, 20:35

Кадыров заявил о жертвах среди украинских пленных при атаке БПЛА в Чечне

Кадыров: Пленные бойцы ВСУ погибли в результате атаки БПЛА в Гудермесе

В результате атаки дрона ВСУ на российский университет спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе погибли украинские пленные. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.

«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — пояснил Кадыров.

По его словам, представителям киевского режима следует понимать, что такими выходками они прежде всего вредят своим гражданам.

Кадыров показал видео с места атаки БПЛА на университет спецназа
Кадыров показал видео с места атаки БПЛА на университет спецназа

Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2.Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Оксана Попова
  • Новости
  • Рамзан Кадыров
  • Региональные власти
  • Происшествия
  • Политика
  • Чеченская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar