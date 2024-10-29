Кадыров заявил о жертвах среди украинских пленных при атаке БПЛА в Чечне
Кадыров: Пленные бойцы ВСУ погибли в результате атаки БПЛА в Гудермесе
В результате атаки дрона ВСУ на российский университет спецназа (РУС) в чеченском Гудермесе погибли украинские пленные. Такое заявление сделал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.
«Как и говорил ранее, в результате атаки жертв с нашей стороны нет. Но! Они имеются среди украинских пленных. На каждом стратегическом объекте в республике содержатся до 10 украинских пленных, в том числе на территории РУС. Киев, пытаясь навредить нам, сегодня погубил своих же солдат», — пояснил Кадыров.
По его словам, представителям киевского режима следует понимать, что такими выходками они прежде всего вредят своим гражданам.
Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2.Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.
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