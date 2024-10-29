Кадыров показал видео с места атаки БПЛА на университет спецназа

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из Гудермеса, где была совершена атака украинского БПЛА на университет спецназа. Он также провёл совещание с представителями силового блока Чеченской Республики и заявил, что ситуация требует ответных мер.

Кадыров показал видео из Гудермеса, где дрон ВСУ атаковал университет спецназа. Видео © Telegram / Kadyrov_95

«Сама же атака требует суровых ответных мер в отношении его инициаторов в лице киевского режима. Мы ответим на любые провокации более жёстко и решительно. Это тот самый вызов, который мы намерены немедленно принять», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.