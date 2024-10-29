Кадыров показал видео с места атаки БПЛА на университет спецназа
Кадыров пообещал скорейшее восстановление университета спецназа после атаки БПЛА
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео из Гудермеса, где была совершена атака украинского БПЛА на университет спецназа. Он также провёл совещание с представителями силового блока Чеченской Республики и заявил, что ситуация требует ответных мер.
Кадыров показал видео из Гудермеса, где дрон ВСУ атаковал университет спецназа. Видео © Telegram / Kadyrov_95
«Сама же атака требует суровых ответных мер в отношении его инициаторов в лице киевского режима. Мы ответим на любые провокации более жёстко и решительно. Это тот самый вызов, который мы намерены немедленно принять», — написал Кадыров в своём телеграм-канале.
Глава Чечни добавил, что здание учебного учреждения получило незначительные повреждения. В кратчайшие сроки его приведут в надлежащий вид.
Напомним, что утром 29 октября украинский дрон впервые атаковал Чечню. Беспилотник попал в здание Российского университета спецназа в Гудермесе. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Предположительно, для атаки ВСУ могли использовать дрон PD-2. Кадыров ранее пообещал возмездие ВСУ.
Telegram / Kadyrov_95