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29 октября, 11:11

«Мы их уничтожим»: ВСУ ждёт суровый ответ за прилёт дрона в университет спецназа, заявил Кадыров

Кадыров пообещал возмездие ВСУ после атаки украинского беспилотника в Чечне

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru

ВСУ ждёт возмездие за атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал чиновник.

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Напомним, утром 29 октября стало известно об атаке беспилотника в Гудермесе. Дрон нанёс удар по пустующему зданию на территории Российского университета спецназа. Никто не пострадал. По данным Life.ru, «птичка» могла прилететь из Одесской области.

Матвей Константинов
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