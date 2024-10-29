«Мы их уничтожим»: ВСУ ждёт суровый ответ за прилёт дрона в университет спецназа, заявил Кадыров

ВСУ ждёт возмездие за атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал чиновник.