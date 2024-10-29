«Мы их уничтожим»: ВСУ ждёт суровый ответ за прилёт дрона в университет спецназа, заявил Кадыров
Кадыров пообещал возмездие ВСУ после атаки украинского беспилотника в Чечне
Рамзан Кадыров. Обложка © Life.ru
ВСУ ждёт возмездие за атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе. Об этом заявил глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
«Они нас «укусили», мы их уничтожим. Покажем в ближайшем будущем такое возмездие, что даже им не снилось. Мы с нами шутить не позволим», — сказал чиновник.
Напомним, утром 29 октября стало известно об атаке беспилотника в Гудермесе. Дрон нанёс удар по пустующему зданию на территории Российского университета спецназа. Никто не пострадал. По данным Life.ru, «птичка» могла прилететь из Одесской области.