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Регион
29 октября, 08:29

Гладков: В Белгороде при атаке беспилотника повреждены 36 квартир

После атаки дрона ВСУ на многоэтажку Белгорода пострадали более 30 квартир. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Различные повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены три автомобиля», — написал Гладков.

По данным чиновника, за сутки киевский режим обстрелял около 20 населённых пунктов в пяти муниципалитетах региона. Противником было отправлено 29 снарядов и 23 дрона. В Краснояружском и Шебекинском районе повреждений пострадавших не зафиксировано, заключил Гладков.

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Недавно украинские беспилотники совершили новый налёт на Курскую область. После падения обломков летательного аппарата пострадало шесть автомобилей местных жителей. Данных о раненых жителях нет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Николай Рюмин
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