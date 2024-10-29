Гладков: В Белгороде при атаке беспилотника повреждены 36 квартир
После атаки дрона ВСУ на многоэтажку Белгорода пострадали более 30 квартир. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Различные повреждения выявлены в 36 квартирах двух многоквартирных домов. Осколками посечены три автомобиля», — написал Гладков.
По данным чиновника, за сутки киевский режим обстрелял около 20 населённых пунктов в пяти муниципалитетах региона. Противником было отправлено 29 снарядов и 23 дрона. В Краснояружском и Шебекинском районе повреждений пострадавших не зафиксировано, заключил Гладков.
Недавно украинские беспилотники совершили новый налёт на Курскую область. После падения обломков летательного аппарата пострадало шесть автомобилей местных жителей. Данных о раненых жителях нет.
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