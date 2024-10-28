Дроны ВСУ совершили новый налёт на российские регионы, сбито уже 19 БПЛА

Украинские беспилотники совершили новый налёт на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Новый налёт украинских БПЛА. Три уже сбиты в районе Железногорска», — написал он в телеграм-канале, а через несколько минут добавил, что уничтожены ещё четыре дрона.

По словам Смирнова, в результате падения обломков летательного аппарата было повреждено шесть автомобилей местных жителей. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Тем временем над территорией Брянской области силами ПВО были уничтожены шесть вражеских БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет, заверил глава региона Александр Богомаз. Над Липецкой областью было сбито шесть украинских дронов. Как отметил губернатор региона Игорь Артамонов, обошлось без жертв и пострадавших.