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28 октября, 16:46

Дроны ВСУ совершили новый налёт на российские регионы, сбито уже 19 БПЛА

Обломки сбитых в Курской области беспилотников упали в Железногорске

Украинские беспилотники совершили новый налёт на Курскую область. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Смирнов.

«Новый налёт украинских БПЛА. Три уже сбиты в районе Железногорска», — написал он в телеграм-канале, а через несколько минут добавил, что уничтожены ещё четыре дрона.

По словам Смирнова, в результате падения обломков летательного аппарата было повреждено шесть автомобилей местных жителей. Данных о пострадавших на данный момент нет.

Тем временем над территорией Брянской области силами ПВО были уничтожены шесть вражеских БПЛА самолётного типа. Пострадавших и разрушений нет, заверил глава региона Александр Богомаз. Над Липецкой областью было сбито шесть украинских дронов. Как отметил губернатор региона Игорь Артамонов, обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Курской области дрон ВСУ атаковал авто, погибли двое мирных жителей. Глава региона выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.

Попытка удара ВСУ по предприятию в Курской области попала на видео
Попытка удара ВСУ по предприятию в Курской области попала на видео
Обложка ©

ТАСС / Андрей Любимов

Наталья Демьянова
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