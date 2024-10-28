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28 октября, 14:56

Попытка удара ВСУ по предприятию в Курской области попала на видео

Mash: ВСУ попытались ударить по горнодобывающему предприятию в Курской области

Украинские войска предприняли попытку атаки на горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Падение обломков беспилотника в Курской области. Видео © Telegram / Mash

По данным канала, система ПВО сработала по вражескому беспилотнику самолётного типа над Железногорском. Дрон летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК». Его обломки рухнули на островок внутри кругового движения. Пострадавших нет.

В Курской области дрон ВСУ атаковал авто с гражданскими, погибли двое
В Курской области дрон ВСУ атаковал авто с гражданскими, погибли двое

Недавно женщина получила ранения в результате атаки украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Она была госпитализирована в местную больницу с ушибом грудной клетки и переломом рёбер.

Обложка ©

Telegram / Mash

Николай Рюмин
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