Попытка удара ВСУ по предприятию в Курской области попала на видео
Mash: ВСУ попытались ударить по горнодобывающему предприятию в Курской области
Украинские войска предприняли попытку атаки на горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Падение обломков беспилотника в Курской области. Видео © Telegram / Mash
По данным канала, система ПВО сработала по вражескому беспилотнику самолётного типа над Железногорском. Дрон летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК». Его обломки рухнули на островок внутри кругового движения. Пострадавших нет.
Недавно женщина получила ранения в результате атаки украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде. Она была госпитализирована в местную больницу с ушибом грудной клетки и переломом рёбер.
Telegram / Mash