Попытка удара ВСУ по предприятию в Курской области попала на видео

Украинские войска предприняли попытку атаки на горнодобывающее предприятие в Курской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Падение обломков беспилотника в Курской области. Видео © Telegram / Mash

По данным канала, система ПВО сработала по вражескому беспилотнику самолётного типа над Железногорском. Дрон летел в сторону пятиэтажного здания ОАО «Михайловский ГОК». Его обломки рухнули на островок внутри кругового движения. Пострадавших нет.